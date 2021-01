ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಗೋಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಅನುಮಾನ, ಗೊಂದಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು 'ಸಿಗ್ನಲ್‌' ಮೆಸೇಜಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ 'ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ' ಸಾಕು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನೇ ಭಾರತೀಯರು ಮರೆತಿರುವಂತಿದೆ!

ಚೀನಾದ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಲವು ದೇಶೀಯ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಮಿತ್ರೋಂ, ಚಿಂಗಾರಿ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೊ ಶೇರಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 'ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌' ಆ್ಯಪ್‌ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್‌ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಆರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿವಿಂಗ್‌ನ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು (ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು) ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೇಶೀಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ (Elyments) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಒಂದರಲ್ಲೇ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದೇ ಈ ಆ್ಯಪ್‌ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಫೀಡ್ಸ್‌, ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

India's first social media super app- Elyments launched by Shri @MVenkaiahNaidu, Honorable Vice President of India. #ElymentsSuperApp made by a team of more than 1000 volunteers of @ArtofLiving is dedicated to the nation.https://t.co/KShxrQAyPl pic.twitter.com/nUeUDXtkPy

— Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (@SriSri) July 5, 2020