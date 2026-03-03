ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homewomen

ರಶ್ಮಿಕಾ, ಧನಶ್ರೀ, ನತಾಶಾ: ಬದಲಾಗದ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ

್ವೇತಕುಮಾರಿ
ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
womenRakshit ShettyRashmika MandannaVijay DeverakondaTrollHardik PandyacelebritiyYuzvendra Chahal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT