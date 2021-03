ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಡಗು: 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಲಿಸಿದ 'ಎವರ್ ಗಿವೆನ್‌'

ಸುಯೆಜ್‌ (ಈಜಿಪ್ಟ್‌): ಸುಯೆಜ್‌ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಸೋಮವಾರ ಭಾಗಶಃ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಜ್ಞ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 5:40ಕ್ಕೆ ಹಡಗು ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಎವರ್‌ ಗಿವೆನ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಹಡಗಿನ ಬಳಿಯ ಮರಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಗ್‌ಬೋಟ್‌ಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಡಗಿನ ಪಥ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸುಯೆಜ್‌ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಟೇನರ್‌ ಹಡಗು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಚ್‌ ಕೇಪ್‌ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್‌ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಲುವೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಲಾರದೆ ನಿಂತಿವೆ. ಎವರ್‌ ಗಿವೆನ್‌ ಹಡಗು ಪಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಕರಗಲಿದೆ.

