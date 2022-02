ಮಾಸ್ಕೋ: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಭಾನುವಾರ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಖಾರ್ಕಿವ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

‘ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೆರೆಯ ಬಿಲಾರುಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಲು ಬಿಲರೂಸ್‌ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಬೇಡ’ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.

‘ವಾರ್ಸಾ, ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲಾವಾ, ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್, ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್, ಬಾಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#UPDATE President Volodymyr Zelensky said Ukraine is willing to hold talks with Russia - but not in neighbouring Belarus as it is being used as a launchpad for the invasion.

"Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku. We proposed all of them," he said in an online address.

— AFP News Agency (@AFP) February 27, 2022