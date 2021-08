ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತೊರೆದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರು!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತೊರೆದಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಮಾನವೇರಿದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸಿ–17’ ವಿಮಾನವೇರಿದ ‘ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿವಿಷನ್’ನ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡೊನಾಹ್ಯೂ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ತೆರಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಲಿಬಾನ್

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv , @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

‘ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ, ಒತ್ತಡದಿಂಡ ಕೂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪಡೆಯು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿತು. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಭಾಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಓದಿ: 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತೊರೆದ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆ

In awe of our Sky Dragon Soldiers.

This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy.

Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M

— XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 30, 2021