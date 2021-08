ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌: ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮರಾಶಿಯು ಕರಗುತ್ತಿದೆ. 'ಫ್ಲೋರಿಡಾವನ್ನು ಎರಡು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು (5 ಸೆಂ.ಮೀ) ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸುವಷ್ಟು' ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಕರಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಕರಗುವಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬುಧವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯು ಕರಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1950ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಕರಗುವಿಕೆಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋಲಾರ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಿಮಕರಗುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2012 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯು ನೀರಾಗಿ ಹರಿದಿತ್ತು.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image - but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7

— Polar Portal (@PolarPortal) July 29, 2021