ಡೈಪರ್‌ ಧರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು

ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಡೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಡೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

UPDATE: We're now targeting no earlier than 7:14am ET (12:14 UTC) Mon., Nov. 8 for the @SpaceX Crew-2 astronauts' return to Earth from the @Space_Station.

Check out the full schedule and tune in for updates: https://t.co/WUYhjK1Lzl pic.twitter.com/NJEiamAklg

— NASA (@NASA) November 6, 2021