ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಸಿಡ್ನಿ: ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿದೆ.

ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಂಟರ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ್ಯಂಟನಿ ಎಜೆ ಎಲ್‌ಫಾಲಾಕ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತಂಡವು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021