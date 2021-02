7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ; ಸುನಾಮಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಸಿಡ್ನಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 7.7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿರುವುದು ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 550 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲಾರ್ಡ್‌ ಹೋವ್‌ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation - Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 10, 2021