ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ನಿಯೋಗಗಳ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ

ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌(ಟರ್ಕಿ): ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಮರಿಯುಪೋಲ್‌ನಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಕಾರರಿಗೆ ವಿಷವುಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸಿಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು' ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಎರ್ಡೊಗನ್ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಡೊಲ್ಮಾಬಾಹ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಿಯೋಗಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ., ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸಿಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ‘ಕಾಳಜಿ’ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

“A fair peace will have no losers” https://t.co/5D8KjXkowt pic.twitter.com/I8BAeJXErg

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) March 29, 2022