ಇರ್ಪಿನ್‌: ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ರೆಂಟ್‌ ರೆನೌಡ್‌ (51) ಅವರು ಕೀವ್‌ ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೆಂಟ್‌ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 'ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌' ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, 'ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಬ್ರೆಂಟ್‌ ಅವರು ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ....' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌'ನ ವಿಡಿಯೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್‌ ಒಬ್ಬರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

ಬ್ರೆಂಟ್‌ ಅವರ ಬಳಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ಹಳೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#russians killed a documentarist Brent Renaud, working for @nytimes in #Ukraine.

Those bastards open fire on journalists, doctors, pregnant women, children, civilians. This is the war against the whole civilized world. #StopPutin #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/ECagNoH9dj

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 13, 2022