ಚೀನಾ| ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಐಫೋನ್ ‌ಘಟಕದಿಂದ ಓಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಝೆಂಗ್‌ಝೌ: ಮಧ್ಯ ಚೀನಾ ನಗರವಾದ ಝೆಂಗ್‌ಝೌನ ಐಫೋನ್‌ ತಯಾರಕ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೋವಿಡ್‌–19 ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರ ಓಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ‘ಸ್ಫೋಟ’ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಝೆಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಘಟಕವು ಚೀನಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ, ‘ಆ್ಯಪಲ್‌’ನ iPhone–14 ಅನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಐಫೋನ್‌ ತಯಾರಕ ಘಟಕದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು, ಬೇಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ‘ಸ್ಫೋಟ’ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ? ಅಥವಾ ಅವರು ಘಟಕ ತೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022