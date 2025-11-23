‘ಹೊಸ ಓದುಗರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು‘ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಕುವೆಂಪುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಪಯಣ

<p>ಮಾತು–ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಹೊಸ ಕೃತಿ ‘ಹೊಸ ಓದುಗರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು’. ‘ಕುವೆಂಪು ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ’ ಎನ್ನುವ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಮಹತ್ವದ ಬರಹಗಾರನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಓದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತನ್ನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೋಟಗಳನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತವೇ. ಹೊಸ ಓದುಗರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕುವೆಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಕಲನದ ಹನ್ನೆರಡು ಬರಹಗಳು ಕುವೆಂಪು ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಚ್ಚಳಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಕುವೆಂಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓದುಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಲೇಖಕರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಓದುಗರು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬರವಣಿಗೆ, ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಕೆವಿಎನ್ ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆಯೇ ಮೂರು ಬರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬರಹಗಳು ಮದುಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಿವೆ. ‘ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ: ಆಗ–ಈಗ’, ‘ಕುವೆಂಪು ಚಿಂತನೆಗಳು: ಅಂದು–ಇಂದು’, ‘ಕುವೆಂಪು ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ’, ‘ಕುವೆಂಪು ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯ ನೆಲೆಗಳು’, ‘ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ: ಸೃಜನಶೀಲ ನೆಲೆಗಳು’ ಮುಂತಾದ ಬರಹಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕ ಬರಹಗಾರನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವಂತಿವೆ.</p>.<p><em><strong>ಹೊಸ ಓದುಗರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು </strong></em></p><p><em><strong>ಲೇ: ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ರ: ಆಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು. </strong></em></p><p><em><strong>ಸಂ: 9611541806</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>