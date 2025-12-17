ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವನೆ: ಈ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಸಮುದಾಯ 2026ನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಭರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31) ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಭರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p>.ಹೊಸವರ್ಷ.ರೆಸಿಪಿ | ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿಗಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ.<p><strong>ಅದೃಷ್ಟದ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು:</strong></p><p>12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12 ಸೆಂಕೆಡುಗಳಲ್ಲಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. </p><p><strong>ಆಚರಣೆಯ ಕಥೆ:</strong></p><p>ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 1909ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದಿನಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: </strong></p><p>ಈ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವನೆಯ ಆಚರಣೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>