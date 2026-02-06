ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ: ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ!

<p>ವಿಬಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಗಡಿನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರು ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊಳಗಿದೆ.</p><p>ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರು ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವುದು, ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸುಡುಗಾಡು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮುಖಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ಲಿಂಗದಕಾಯಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ, ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿರುವ ರುಮಾಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳ ಹಾರದಿಂದ ಸಿಂಗಾರ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಾಕು ತೊಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ (ಮೋಡಿ) ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವುದು, ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ವಿಧವಿಧ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ಹಾವು, ಚೇಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಆಗಾಗ ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುವರು.</p><p>ಜನರ ಕೊಡುವ ಹಣ, ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಈಗಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಾವೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ನಂಟಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರವೇ ಇರುವ ಸಿದ್ಧರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಇದೀಗ ಅವರ ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. </p><p>ಜನರಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾಗೇಂದ್ರಮಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವೈ.ಬಿ. ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸುವುದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಗಾಡು ಸಿದ್ದರ ಹತ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕತೆ, ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ.</blockquote><span class="attribution">ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್</span></div>