ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homearts literature
ADVERTISEMENT

ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ: ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಕಾಶ ಕಂದಕೂರ)

ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಕಾಶ ಕಂದಕೂರ)

ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ,  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌
HaveriLibraryCultureSudugadu Sidda communitybookshut
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT