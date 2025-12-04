11ನೇ ಮನೆ ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನ: ಹುಟ್ಟಿದ ಲಗ್ನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಗ್ನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 11ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.‘ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ’. <ul><li><p>11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಹಾಗೂ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಜಾತಕದವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿವೆ. ಕಲಾವಿದರು ಆಗಬಹುದು. </p></li></ul><ul><li><p>11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul><ul><li><p>11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜನಿದ್ದರೆ, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಟ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.</p></li><li><p>ಬುಧನಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸವಾದ ನಂತರ ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಗುರುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಶುಕ್ರನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ.</p></li><li><p>11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ರಾಹು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. </p></li><li><p>11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲವಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 11ನೇ ಮನೆ ಜಾತಕದ ಅನುಸಾರ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>