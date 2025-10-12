ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಶುಭ: ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ

<p>ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p><p>ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತರುವ ಹೂವುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ಪೂರ್ವಿಕರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ, ಬೇಡ್ವಾ: ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?.<ul><li><p>ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. </p></li><li><p>ಅರಳದೆ ಇರುವ ಹೂಗಳು, ಅಂದರೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. </p></li><li><p>ದಳಗಳು ಉದುರಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು. </p></li><li><p>ಸುವಾಸನೆ ರಹಿತ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಸುವಾಸನೆ ಇರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. </p></li><li><p>ಗಿಡದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. </p></li><li><p>ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿರುವ ಹೂಗಳು.</p></li><li><p>ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೊಳೆಯಲಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.</p></li><li><p>ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಧರಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ. </p></li></ul><p>ಈ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>