ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಶನಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಂತೆ..

ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಶನಿದೇವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಲವಿರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು 'ಶನಿ' ದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶನಿಗೆ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಇವು ಆ ರಾಶಿಗಳು..

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶನಿದೇವನ ಉದಾತ್ತ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶನಿ ದಶಾ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ:

ಭಗವಾನ್ ಶನಿಯನ್ನು 'ಮಕರ ರಾಶಿಯ' ಆಡಳಿತಗಾರನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಒಂದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿದೇವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ:

ಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಯೆಂದರೆ ಅದುವೇ 'ಕುಂಭ ರಾಶಿ'. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವವನು ಕೂಡ ಶನಿ ದೇವನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತೀ ಶನಿವಾರ ಶನಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಶನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ-ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸರಳರು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವವರಲ್ಲ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಶನಿ ದೋಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಂತ