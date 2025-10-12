ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಆರಾಧನೆ: ಹೀಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ

<p>ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ತೊರೆದನು. ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನದಂದು ತಾರಕಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ದೇವತೆಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾದನು ಎಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಜನಿಸಿದ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಂದು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷಷ್ಠಿಯ ತಿಥಿಯಂದು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಜ್ಯೋತಿಷ ದೀಪ | ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ, ಜೀವನದ ಕಣ್ಣು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.<p><strong>ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ:</strong></p><ul><li><p>ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತದ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ವ್ರತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ.</p></li><li><p>ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ನೀರು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಕಲವ, ಅಕ್ಷತೆ, ಅರಿಶಿನ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.</p></li><li><p>ಪೂಜೆಯ ರಾತ್ರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ.</p></li></ul><p><strong>ಷಷ್ಠಿಯ ಮಂತ್ರ:</strong></p><p>‘ಓಂ ಶಾರವಾನಾ - ಭಾವಾಯಾ ನಮಃ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಧರಾ ಸ್ಕಂದ ವಲ್ಲಿಯೀಕಲ್ಯಾಣಾ ಸುಂದರಾ ದೇವಸೇನ ಮನಃ ಕಾಂತಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾ ನಮೋಸ್ತುತೆ’</p>