500 ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ (ಸರ್ವಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್) 500 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 5 ಸಾವಿರದ ಅರೆನಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ 460 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 500 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಶಿ ತಕೆಯುಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,640ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿದೆ. ದೇಶದ 2,818 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1.4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆ ನೀಡಿತ್ತು. </p>