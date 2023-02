ನವದೆಹಲಿ: ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು 290 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬೋಯಿಂಗ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ ದೇಹದ 190 ಬೋಯಿಂಗ್‌ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌, 20 ಬೋಯಿಂಗ್‌ 787 ಮತ್ತು 10 ಬೋಯಿಂಗ್‌ 777ಎಕ್ಸ್‌, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಬೋಯಿಂಗ್‌ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌, 20 ಬೋಯಿಂಗ್‌ 787–9s ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬೋಯಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೋಯಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

#UPDATE | Air India has selected 190 737 MAX, 20 787 Dreamliner and 10 777X airplanes. The agreement between Boeing & Air India includes options for 50 additional 737 MAXs and 20 787-9s aircrafts: Boeing https://t.co/ro4nzs9tWv

