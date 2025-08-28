<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವು ₹9,500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹10,500 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಸಿಆರ್ಎ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉದ್ಯಮವು 2021–22ರಲ್ಲಿ ₹21,600 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2022–23ರಲ್ಲಿ ₹17,900 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ 17.6 ಕೋಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಶೇ 4.4ರಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತವು ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>