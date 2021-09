ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ ಗಡುವು; ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಾಳ?

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರಾಳ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (ಎಜಿಆರ್‌) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿಡುವು (ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಗಡುವು), ಎಜಿಆರ್‌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ತರಂಗಾಂತರ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

PM took a bold decision over AGR (adjusted gross revenue) today. A decision has been taken to rationalise the definition of AGR. All non-telecom revenue will be taken out of AGR: Ashwini Vaishnaw, Minister for Communications pic.twitter.com/K6ONqNyZ9I

