₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಚಿಟ್‌ ಫಂಡ್ ಗುರಿ: ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವಹಿವಾಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ₹5,000 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್) ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ – 2025'ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗಿಸಿ, ಅವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್, ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>