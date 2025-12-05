ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

Gold Rate | ಇನ್ನೂ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ ಅಂದಾಜು

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ನೀಡಿದ ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ
ವಿಜಯ್ ಜೋಷಿ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಆಚೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
– ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜುವೆಲರ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ
GoldGold rateSilverGold Price

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT