ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮಾಪಕ: ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ

'ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳದಿ ಲೋಹ'
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:57 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GoldRBIGold Price

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT