<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಏರ್ಶೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರೊನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಸೋಮವಾರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕ (BSE) ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ 8.48ರಷ್ಟು (ಪ್ರತಿ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ₹4,205.25) ಕುಸಿಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ನಷ್ಟದ ನಂತರ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಇದು, ನಂತರ ₹4,433ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. </p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲೂ (NSE) ಎಚ್ಎಎಲ್ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ 4.13ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಅಸುನೀಗಿದರು. ‘ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪೈಲಟ್ರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ತನ್ನ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಕಳೆದ 20 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಏರ್ಶೋಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಜಿಗಿತದ ಮೂಲಕ ಪೈಲಟ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>