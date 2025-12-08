ಮುಗಿಯದ ಇಂಡಿಗೊ ಸಮಸ್ಯೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ

<p>ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್’ನ ಷೇರುಗಳು ಬಿಎಸ್ಇನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.</p>.7ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಇಂಡಿಗೊ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 127 ವಿಮಾನ ರದ್ದು.<p>ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಡಿಜಿಸಿಎ ಸಮಯಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೊದ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದಿಂದ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ: ಇಂಡಿಗೊ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಮಂಡಳಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>