ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗತಿಬಿಂಬ ಅಂಕಣ: ವಿಪಕ್ಷಗಳೊ? ವಿಫಲ ಪಕ್ಷಗಳೊ?

ೈ.ಗ.ಜಗದೀಶ್‌
ವೈ.ಗ.ಜಗದೀಶ್‌
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಷ್ಟೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯ. ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿಫಲ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ; ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮರೆತು ಶಾಂತಿ–ಸೌಹಾರ್ದ ಕದಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ.
CongressBJPPoliticscommunal harmonyJDSGanesh Chaturthi

