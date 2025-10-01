ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS | ಇಮಾಮ್‌ ಶಾ ವಲೀ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:11 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:11 IST
ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಮಾಮ್ ಶಾ ವಲೀ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯು ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿತು

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.

MysuruDasaraElephantsMysuru DasaraJambu SavariJamboo Savari

