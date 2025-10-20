ಬಾದಾಮಿ|ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು:ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ, ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ:</strong> ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಐದು ಹಣತೆಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹400 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ₹200 ದಿಂದ ₹1000 ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>‘ ಹೋದ ವರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಸ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಯಾವರಿ. ವರ್ಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ’ ಎಂದು ಆಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>