ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾದಾಮಿ|ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು:ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ, ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:25 IST
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವರ್ಣದ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು
ಮನೆ ವಾಹನಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ
