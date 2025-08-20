ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ: 8 ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಳುಗಡೆ

<p><strong>ಮುಧೋಳ</strong>: ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಶೇ 100 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 8 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 51.0 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮಿರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ - , ಚನ್ನಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ – ನಾಗರಾಳ, ಜಾಲಿಬೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ –ಸೊರಗಾಂವ, ಜಿರಗಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ – ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ, ಅಂತಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್- ಜಂಬಗಿ ಕೆಡಿ, ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್- ಇಂಗಳಗಿ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್- ಜೂನ್ನೂರ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ – ಬಿದರಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೊಳೆಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಿ, ಮಳಲಿ, ಒಂಟಗೋಡಿ, ಉತ್ತೂರ, ಮಾಚಕನೂರ ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ, ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>