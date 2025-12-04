ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ: ದೂತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೇ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌?

ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
