ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ‘ಐಬಿ’ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರೆತ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ

ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ: ಹಳೆಯ ಮೂರು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಬೆಡ್‌ಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದು
ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಐಬಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ರಾಜಪ್ಪ ಎಇಇ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ
ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಊಟ ಉಪಾಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊತ್ತು ಮೀರಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಳಿತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

