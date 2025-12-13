ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ‘ಕಾಯಕ ಗ್ರಾಮ’ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ನೋಂಗ್ಜಾಯ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿ ನೀಡಿದರು
Bellary

