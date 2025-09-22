ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕೆಐಒಸಿಎಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ

ಕೆಐಒಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡಿ | ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಕ್ಕೊರಲ ವಿರೋಧ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಗ್ರಾಮದ ಹಿತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್‌ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅಪ್ಪಿಕೊ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮೌನೇಶ್‌, ನರಸಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ 
ಮೊಹಮದ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಸುಮೇರ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
BallaryKIOCLkuduremukh

