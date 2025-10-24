ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಗೌಳಿಗರ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಎಮ್ಮೆಗೆ ಅರಿಸಿಣ, ನವಿಲುಗರಿ, ಕೊರಳಗೆಜ್ಜೆ, ಮುತ್ತಿನಹಾರ, ಕುಂಕುಮ ಲೇಪನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:51 IST
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಗರದ ಗೌಳೇರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಳೇರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪಾಂಡವರ ಘಟ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
