ಆನೇಕಲ್ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಧೂಳು, ಗುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯ‌: ಚಂದಾಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:10 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:10 IST
ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೇ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲು
ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಾಹನ
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ನರಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮುರಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ
