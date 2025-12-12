ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

‘ರಾಗಿ ಕಣಜ’ದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಸಲು: ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದೂರು ಬಳಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದೂರು ಬಳಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
Bengaluru RuralAnekalRagi Crop

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT