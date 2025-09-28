ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್ | ಜನ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಭಯದಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ
ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಅವಶ್ಯಕ
ದಿನೇಶ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ
Gstprogram

