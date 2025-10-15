ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
bangaluru rural
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ | ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ: ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
‘ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವು. ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಾಂಕರ್‌ ಮಂಡಲ್‌, ಕಾರ್ಮಿಕ
ಏಕಾಏಕಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ರಮೇಶ್‌, ಸ್ಥಳೀಯ
ಹಸುಗೂಸಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಟಾರ್ಪಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಜೀವನ 
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ನಂತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದು
RajaKaluveencroachmentAnekalBommasandra lake

