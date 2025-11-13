ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರಿನ 3 ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:49 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:49 IST
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗುಡಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ
