ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ |ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ: ಸಂಸದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಾಮಣೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಕಾಗವಾಡ ಮಂಗಸೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು
ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಸಂಸದ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿ ₹10801.80 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ
ಪ್ರಶಾಂತ ಘೋಡಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಲೀಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌
BelagaviJagadish Shettar

