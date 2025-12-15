ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ; ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗರು ಹೈರಾಣ

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಶಾಸಕರ ಭವನ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:03 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
–ಈಶ್ವರ, ಉದ್ಯಮಿ
ಶಾಸಕರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಾರರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ
–ಸುರೇಶ ಯಾದವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
