ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದಿ: ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೌಗುಲೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:</strong> 'ಪಿಯುಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೌಗುಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾರದಾದೇವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯಿದೆ, ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಓದು ಬದುಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಿ.ಎನ್. ತಳವಾರ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ ಎಸ್ ಗುಡೋಡಗಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬ್ರಾವ ಎಂಟೆತ್ತಿನವರ, ಸಂತೋಷ ಖೋತ, ಬಿಂದಿಯಾ ಖೊಂಬಾರೆ, ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>