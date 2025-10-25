ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ: ತಾಳೆ ಬೆಳೆದವನು ಬಾಳಿಯಾನು

ರೈತರ ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆದ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ಫಲ–ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಫಲ– ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಫಲ– ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟನ್‌ ತಾಳೆಗೆ ₹14489 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ₹16520 ದರವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಧನ ಭರಿಸುತ್ತದೆ
–ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಕಲ್ಲೂರ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು
3F ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಜತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೇ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಳುವರಿನ್ನೂ ನಾವೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ
–ಸಿದ್ದು ಕುಂದರಗಿ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ
BelagaviKittur UtsavKittur UtsavaKittur Assembly constituency

