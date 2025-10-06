ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಈ ಸಲದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಲಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ, ಅ.23ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:54 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:54 IST
