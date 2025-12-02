ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Winter Session | ಭದ್ರತೆಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೊದಿಕೆ

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
11 ಡ್ರೋನ್‌ ಬಳಕೆ:
‘6 ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 16 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭದ್ರತೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಶ್ವಾನದಳ, ಬಾಂಬ್‌ ಪತ್ತೆ ತಂಡಗಳು ಸೇವೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಲಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ 11 ಡ್ರೋನ್‌ಬಳಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಷನ್‌

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ ಕೃತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಷನ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ
ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಸತಿ ಊಟ ನೀರು ಭದ್ರತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಈಗಲೂ ಇರಲಿವೆ.
ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ
ನಾರಾಯಣ ಭರಮನಿ
ಶಿಸ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಊಟ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ನಾರಾಯಣ ಭರಮನಿ ಡಿಸಿಪಿ ಬೆಳಗಾವಿ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

