FIH ಜೂನಿಯರ್‌ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ ಸವಾಲು

<p><strong>ಮದುರೈ:</strong> ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಫ್ಐಎಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಗೋಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 7–0 ಅಂತರದಿಂದ ಚಿಲಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 17-0 ಅಂತರದಿಂದ ಒಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸದೆಬಡಿದಿತ್ತು. ಅಜೇಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 4–0ಯಿಂದ ಒಮಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ನಂತರದಲ್ಲಿ 3–2ರಿಂದ ಚಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಒಂದೂ ಗೋಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧಗೂ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ತಂಡಗಳ ಎದುರು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿಂದ ಡ್ರಾಗ್ಫ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಡ್ರಾಗ್ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ತನ್ನ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ:</strong> ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ತಂಡ ಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದವು.</p>. <p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 3–1ರಿಂದ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಜರ್ಮನಿ 5–1ರಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿ, ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ:</strong> ರಾತ್ರಿ 8</p>.<p><strong>ನೇರಪ್ರಸಾರ:</strong> ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p>