ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ: ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ಆಗ್ರಹ

ನ. 27ರಂದು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:04 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:04 IST
ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 
ಆರ್‌.ಪ್ರತಿಭಾ, ಜಿಎಟಿಡಬ್ಲ್ಯುಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ 
bengaluru

